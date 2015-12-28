شاهد: عواصف عيد الميلاد تقتل 40 أمريكيا على الأقل

اجتاحت عواصف جنوب ووسط الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد مما أدى إلى فيضانات وأعاصير خلفت ما لا يقل عن 41 قتيلا وسوت بعض المباني بالأرض وعرقلت حركة نقل ملايين المسافرين في موسم العطلات.

وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصا في منطقة دالاس خلال مطلع الأسبوع جراء أعاصير منها إعصار محمل برياح تصل سرعتها إلى 322 كيلومترا في الساعة. واجتاح ذلك الإعصار مدينة جارلاند مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وأطاح بالسيارات من على الطرق السريعة.

وتشير بيانات الطقس في الولايات المتحدة إلى إن الأعاصير القوية إحدى سمات فصلي الربيع والصيف في الولايات الوسطى وتحدث بشكل أقل تكرارا في الشتاء.

وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مدينة دالاس كما أصيب عشرات الأشخاص في المنطقة.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن تقارير أفادت بوقوع ثلاثة أعاصير في ولاية أركنسو يوم الأحد ولكن لا توجد تقارير مبدئية عن وقوع عدد كبير من الإصابات أو الأضرار.

وفي ولايتي ايلينوي وميزوري قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن الفيضانات أدت إلى قتل مالايقل عن 11 شخصا .

وغرق ثلاثة بالغين أثناء قيادتهم سياراتهم على طرق أغرقتها مياه الفيضانات في منطقة بولاسكي في ميزوري.

وفي ولاية إيلينوي المجاورة قالت محطة دبليو جيه بي دي إن عائلة مكونة من ثلاثة بالغين وطفلين كانوا في سيارتهم قرب قرية باتوكا الواقعة على بعد نحو 137 كيلومترا شرقي سانت لويس عندما جرفت مياه الفيضانات سيارتهم .

وتأتي هذه العواصف عقب أعاصير وقعت قبل يومين من عيد الميلاد وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا منهم عشرة في مسيسبي.

وفي منطقة كوفي بولاية ألاباما عُثر يوم الأحد على جثة رجل اختفى خلال تلك العواصف وذلك حسبما قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

وأعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس أن مكتبه أعلن منطقة دالاس وثلاث مناطق قريبة مناطق كوارث. ونبه أيضا الناس إلى ضرورة توخي الحذر من الثلوج في الأجزاء الغربية من الولاية .

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة من الطقس السيء في أجزاء واسعة من وسط الولايات المتحدة يوم الأحد تشمل تحذيرا من عاصفة ثلجية في أجزاء من نيو مكسيكو وتكساس وأوكلاهوما وكنساس وتحذيرا من تعرض مناطق لسيول جارفة تمتد من تكساس إلى أوهايو.

وأعلنت سوزانا مارتينيز حاكمة ولاية نيومكسيكو حالة الطواريء في الولاية بأكملها بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط ثلوج بارتفاع قدمين في المناطق الشرقية من الولاية.