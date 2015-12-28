شاهد: طرق وعرة يسلكها سكان تعز لإدخال الأدوية والغذاء

يضطر سكان مدينة تعز اليمنية المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي إلى سلوك طرق جبلية وعرة صعودا ونزولا لإدخال الأدوية والغذاء.

وتشدد مليشيات الحوثي والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من حصار تعز، حيث تمنع دخول المياه والطعام والدواء إلى المدينة، بل إنهم منعوا دخول اسطوانات الأوكسجين إلي مستشفيات المدينة.

وحذرت جهات إغاثية من حصول كارثة إنسانية تهدد سكان تعز البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في ظل تفاقم الوضع الصحي والبيئي وتفشي مرض حمى الضنك بشكل كبير.

وقال ائتلاف الإغاثة الإنسانية إن تعز تشهد منذ ثمانية أشهر كارثة إنسانية، وحذر من حصول مجاعة بسبب استمرار الحرب والحصار.