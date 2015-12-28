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شاهد: انقلاب قطار محمل بحامض الكبريتيك في أستراليا

28/12/2015

 

فرضت السلطات حظرا على منطقة خرج فيها قطار عن القضبان،حاملاً حوالي 200 ألف لتر من حامض الكبريتيك المعروفة محلياً باسم "التيزاب" .

 

ويذكر أن حامض الكبريتيك "التيزاب" مادة ضارة للغاية يمكن أن تسبب حروقا شديدة عند ملامستها الجلد.

وتقول السلطات إن القطار مكون من 26 عربة.

ووقع الحادث على بعد 20 كيلومترا شرقي منطقة جوليا كريك في شمال غربي ولاية كوينزلاند.

ونقل ثلاثة من العاملين وطاقم القطار إلى المستشفى لعلاجهم من إصابات وصفت بالطفيفة.

وأعلنت بسرعة حالة الطوارئ في منطقة الحادث، ثم فرضت منطقة حظر نطاقها كيلومتران.

وتقول شرطة كوينزلاند، إن "نطاق حدوث أي تسرب للحامض غير واضح".

يذكر أن المنطقة نفسها تضررت من الفيضانات، ما عرقل الوصول إلى موقع خروج القطار عن طريقه، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

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