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روسيا: أطنان من الفحم جائزة لإنقاص الوزن

28/12/2015
 

أوردت وسائل الإعلام في  " مقاطعة كيميروفو " الروسية أن سالنيكوفا، وهي ممرضة تعيش في إحدى بلدات المقاطعة، حصلت على 5 أطنان من الفحم من السلطات المحلية مقابل تخفيض وزنها 30 كيلوغراما.

أبلغ محافظ المقاطعة، المشهورة باستخراج الفحم،  " أمان تولييف"  أثناء استعراضه لمشروع ميزانية المقاطعة نهاية نوفمبر الماضي أن السلطات المحلية تطور برنامجا لدعم أهالي المقاطعة الذين قرروا تخفيض وزنهم.

واستشهد المحافظ بالخطوة التي تتخذها سلطات إمارة دبي لتشجيع أولئك السكان المحليين الذين خفضوا وزنهم بتسليمهم قطعا من الذهب.

 ووعد تولييف بتشجيع سكان مقاطعته الذين خفضوا وزنهم الزائد بمنحهم كميات من الفحم الحجري.

كما أوردت وكالات الأنباء وقنوات التلفزيون المحلية أن الممرضة يلينا سالنيكوفا البالغة من العمر43 عاما والتي اتصفت بوزنها الزائد تمكنت من تخفيض وزنها بـ30 كيلوغراما خلال أشهر عدة فقط.

ومنحت هذه المرأة التي استجابت لدعوة المحافظ لمكافحة الوزن الزائد في سبيل ضمان النمط السليم للحياة، شهادة لاستلام الفحم.

 وفي يوم الأربعاء 23 ديسمبر نقلت سالنيكوفا  الشاحنة المحملة بالفحم التي حصلت عليها كجائزة إلى منزلها.

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