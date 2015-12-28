دراسة: السخرية من الآخرين تتفشي في الولايات المتحدة

دراسة: السخرية من الآخر تتفشى في أمريكا

قالت دراسة بريطانية إن السخرية بمن هم أصغر سنا أو أقل شأنا لا تزال شائعة بين الشبان الأمريكيين في مجالات الرياضة والحياة الجامعية، وقال الباحثون إن النيل من أقدار الآخرين أو الاستخفاف بهم أو أقدام طالب ينتمي لجماعة ما على الإتيان بأفعال غير لائقة وخطيرة تجاه الآخرين ينتشر بصورة ملحوظة في المجالات الرياضية.

وقال "ألكس دياموند فاندربيلت" أستاذ الطب الرياضي في ناشفيل بولاية تينيسي والمشرف على هذه الدراسة إن "السخرية من الآخر في حد ذاتها ليست اضطرابا في الصحة العقلية لكنها والأمور المرتبطة بها تترك آثارا جلية على الصحة العقلية" مشيرا إلى أن ذلك لا يقتصر على مجالات الرياضة وحدها.

وأشار "دياموند" إلى أن الباحثين وجدوا خلال مراجعة بيانات الدراسة ان تعريف السخرية وتسجيل وقائعها السلوكية يختلف من حالة لأخرى لكن دراسة شاملة توصلت إلى أن 47 في المئة من الطلبة الذين أبلغوا عن حالات من هذا القبيل قالوا إن ذلك حدث خلال المرحلة الثانوية.

وخلال المرحلة الجامعية قال 80 في المئة من الرياضيين بالاتحاد القومي الرياضي بالجامعات إنهم تعرضوا لنوع من الاستهزاء بهم خلال حياتهم الرياضية بالجامعة فيما قال 42 في المئة إنهم واجهوا تجارب تنال من أقدارهم خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

وحددت إحدى الدراسات نماذج التعرض للسخرية منها إجبار شخص ما على أن يزيح عملة معدنية على أرضية الحافلة مستخدما أنفه أو أن يشرب البول أو مواد خطيرة أو غير مستحبة أو التعري أمام الجميع وإتيان ايماءات جنسية أو المشاركة قسرا في سباقات سيارات فائقة السرعة أو القفز من فوق الجسور.

ومن شأن إساءة معاملة شخص ما أن تنطوي على العديد من الآثار النفسية السلبية مثل المشاكل الجنسية وعدم احترام الذات وصعوبة إقامة علاقات مع الآخرين والاكتئاب والقلق وزعزعة الاستقرار العاطفي وانتهاك حرمة البدن وحدوث اضطرابات تتعلق بالتغذية علاوة على الضرر المادي.

لكن الفريق البحثي قال إن الكثير من طلبة الجامعة تحدثوا عن آثار ايجابية للسخرية من الآخر، منها الشعور بدرجة ما للانتماء للجماعة وبأن الشخص بات أكثر قوة عن ذي قبل بعد اجتياز هذه التجارب.