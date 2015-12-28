خبيرة اجتماعية: تحديد وقت تقديم الهدية يجنبك المشاكل

قالت الدكتورة نسرين خوري الخبيرة الاجتماعية والمستشارة الأسرية، إن فهم وتحديد وقت تقديم الهدية يساعد على تجنب حدوث الصدامات والمشاكل، مشيرة إلى أن للهدية أثر نفسي واجتماعي على الإنسان وتعبر عن شكر وتقدير واحترام ومودة ورحمة بين الأشخاص كما توطد العلاقات بين الزوجين، مضيفة أنه يجب التفريق بين الأشخاص المعنية بتقديم الهدية فهناك فرق بين تقديم هدية لمدير العمل وتقديم هدية نجاح وتقديم أي هدية لأي أشخاص أخري على حد قولها .

وأوضحت خوري خلال مشاركتها في برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر أن للهدية قيمة معنوية أكثر أهمية من قيمتها المادية، مشيرة إلى أن نوعيات الهدايا المكونة من الورود يمكن أن تقدم في كل المناسبات كونها من أهم أنواع الهدايا المحببة عند المرأة .

من جانبها قالت رباب صالح معدة "أعمال يدوية" إن طريقة اختيار الهدايا تختلف من شخص لآخر ومن مناسبة لأخرى ومن غرض لأخر ، كما تختلف باختلاف بشرة ولون الشخص المهداة له الهدية .

وأشارت صالحي إلى أن تغليف الهدية يختلف من مناسبة لأخرى فتغليف هدية النجاح يختلف عن تغليف هدية الأزواج أو أي مناسبات أخرى .

وأضافت أن الاكسسوار على الهدايا توضع على حسب رغبة الشخص المشتري للهدية .

وبدوره قال الدكتور رمضان خميس عبد التواب أستاذ الدعوة بجامعة قطر، إن الهدية ملمح إسلامي وإنساني راقي فالإسلام دين الإنسانية والرحمة والمودة ، مضيفا " نحن في مرحلة فاصلة من مراحل البشرية نحتاج إلى لمسة إنسانية واجتماعية مصطحبة بروح الإسلام " .

وأوضح عبد التواب أن هناك فرقا بين الهدية والرشوة فالهدية هي ما كانت مجردة ليست مبنية على غرض أوهدف معين على عكس الرشوة .