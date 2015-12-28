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توتنهام يواصل زحفه نحو صدارة الدوري الإنجليزي

28/12/2015

توتنهام يواصل زحفه نحو صدارة الدوري الإنجليزي – الجزيرة

واصل توتنهام الإنجليزي زحفه نحو صدارة الدوري وتمكن من إزاحة مانشستر سيتي عن المركز الثالث مؤقتاً بعد فوزه الثمين على مضيفه واتفورد 2-1 ضمن مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

 فتتح التسجيل لتوتنهام لاعبه الأرجنتيني "إيريك لاميلا"  في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول ، قبل أن يدرك لـ "واتفورد"  نجمه المتألق النيجيري "أوديون إيغالو" الذي وجد طريقه إلى الشباك للمباراة السادسة على التوالي.

وبحلول الدقيقة 89 من عمر اللقاء تمكن البديل الكوري الجنوبي "سون هيونغ " من إحراز الهدف الثاني والقاتل لتوتنهام من عرضية "لكيران تريبيير" ليحولها بكعب قدمه لتمر بين ساقي الحارس وتتهادى في الشباك.

 بهذه النتيجة رفع الفريق اللندني رصيده  من النقاط إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف أمام مانشستر سيتي الذي يلعب غدا الثلاثاء مع مضيفه ليستر سيتي المتصدر في مباراة نارية، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 29 نقطة محتلا بها المركز السابع.

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