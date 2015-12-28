بالفيديو.. عكاشة للحسيني: كلنا كنا أصدقاء للأمن

أحرج توفيق عكاشة عضو مجلس الشعب ومالك قناة الفراعين المذيع يوسف الحسيني حينما سأله الأخير عن سبب تغير علاقته بالأجهزة الأمنية ومهاجمته لأجهزة المخابرات ووزير الداخلية مع أنه كان صديقا لهم قبل 30 من يونيو/حزيران 2013.

وقال عكاشة موجها حديثه للحسيني "كلنا كنا اصدقاء للأمن من أجل إسقاط الإخوان " وعلق الحسيني على ما قاله عكاشة "أنا ما كنتش صديق لهم" فرد عليه عكاشة "كلنا بلا استثناء كنا أصدقاء للأمن من أجل إسقاط الإخوان "

وخلال لقائه الحسيني عبر فضائية "أون تي في" اتهم عكاشة الأجهزة الأمنية بأنها أكلته لحما ورمته عظما، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار بأنه فاشل ومكروه من الشعب وأنه تسبب في مصائب كثيرة ويجب أن يقدم استقالته .

وكان عكاشة قد هدد ببيع ممتلكاته في مصر والهجرة للخارج وتقديم استقالته من مجلس النواب متهما وزير الداخلية واجهزة المخابرات بمحاربته .وهاجم عكاشة شخصيات نافذة في نظام الرئيس عبد الفتاح منهم مدير مكتبه اللواء عباس كامل واحمد الزند وزير العدل

وصدر قرار من ادارة المنطقة الحرة بالهيئة العامة للإستعلامات بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنعه من الظهور في اي برامج أخرى بالقناة التي يمتلكها لمدة 6 شهور ،كما تمت مخاطبة كافة القنوات الفضائية لمنع ظهور عكاشة فيها

وتساءل كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الدور الجديد الذي يؤديه عكاشه عن طريق ادعاءه بوجود مؤامرة أمنية ضده واذا ما كان هذا الدور مشابها للدور الذي سبق وأن لعبه قبل 30 يونيو بمهاجمة عبد الفتاح السيسي حينما كان مديرا للمخابرات الحربية متهما إياه بأنه رجل الإخوان في المجلس العسكري.