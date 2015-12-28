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الشهراني يتوج بجائزة أفضل لاعب خليجي في 2015

28/12/2015

ياسر الشهراني ـ نجم الهلال السعودي

توج لاعب كرة القدم السعودي الدولي  ياسر الشهراني نجم فريق الهلال السعودي بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل لاعب  خليجي لعام 2015 بعدما حصل على أعلى عدد من الأصوات في استفتاء الجمهور  ليتوج بالجائزة.

وحضر الشهراني أمس الأحد حفل "جلوب سوكر" الذي أقيم في دبي وحضره  العديد من الشخصيات الرياضية العربية والعالمية.

وكان الشهراني قدم عاما متميزا مع فريقه حيث حصل معه على بطولتي كأس  خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي كما قاد الفريق لاعتلاء  الصدارة بالمشاركة مع أهلي جدة بعد نهاية الدور الأول من الدوري السعودي  للمحترفين.

وتفوق الشهراني بهذا على مواطنه محمد السهلاوي مهاجم النصر بطل الدوري  السعودي ولاعب الوسط الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن (عموري) اللذين  كانا المنافسين له على الجائزة.

وأعرب الشهراني عن سعادته بالجائزة ووجه الشكر لجماهير الهلال حيث كتب،  في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا "اللهم لك الحمد والشكر..  ما يخسر اللي معه جمهور الهلال.. شكرا لكم. أنتم سبب تتويجي كأفضل لاعب  خليجي لعام 2015.. شكرا لكل من صوت لي".

وأضاف "شكرا لإدارة المنتخب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأشكر  رئيس النادي والأجهزة الفنية والإدارية وزملائي اللاعبين وكافة من وقف  معي وساندني".

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