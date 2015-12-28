الرئاسة التركية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل رفع الحصار عن غزة

قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، قطاع غزة هو أكبر سجن مفتوح في العالم، وإن تركيا متمسكة بشرط رفع الحصار عن غزة لإعادة التطبيع مع تل أبيب، مشيرا إلى أن تركيا موقفها ثابت من القضية الفلسطينية ولن تغض الطرف عن احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وحصار غزة.

وطالب كالين إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المتجهة إليها.

وأضاف كالين في مؤتمر صحفي اليوم، أن العمليات العسكرية الروسية على سوريا تسببت في مقتل مئات من المدنيين.

وقال إن تركيا تعمل على القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية فكريا وأيديولوجيا.

وكشف كالين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة الأمريكية أول العام القادم لافتتاح مسجد ومركز إسلامي في "ميرلاند"، مشيرا إلى أن تركيا تفتخر بهذا.