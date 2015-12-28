الجيش العراقي يعلن النصر على تنظيم الدولة بالرمادي

قوات عسكرية عراقية على مشارف الرمادي – رويترز

أعلن مسؤول أمني عراقي سيطرة الجيش على المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق بعد انسحاب تنظيم الدولة الإسلامية منه، في أهم مكسب ميداني للقوات الحكومية منذ سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في البلاد صيف العام 2014.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج إن القوات العراقية تمكنت من دخول المجمع الحكومي عبر الجهة الجنوبية الغربية دون مقاومة من تنظيم الدولة.

وأشار رزيج إلى أن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بدؤوا تطهير الأبنية والطرقات من العبوات الناسفة.

من جهته قال المتحدث باسم الجهاز صباح النعماني إن السيطرة على المجمع الحكومي تعني أن الجيش هزم تنظيم الدولة في الرمادي، مضيفا أن "الخطوة القادمة تتمثل في تطهير جيوب التنظيم التي قد تكون موجودة "هنا أو هناك في المدينة".

في غضون ذلك، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي إن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على 80% من الرمادي.

وبث التلفزيون الرسمي العراقي صورا للجنود وعربات ودبابات الجيش أثناء تقدمها في شوارع الرمادي، وسط أكوام من الركام والمنازل المنهارة، وبدت بعض الأحياء وقد دمرت بالكامل بفعل القصف.

وكانت وكالة رويترز نقلت قبل ذلك عن مسؤول عسكري أميركي قوله إنه لا يستطيع في الوقت الراهن تحديد إن كانت قوات الأمن العراقية قد سيطرت على المجمع الحكومي في الرمادي.

وأعلنت مصادر طبية في بغداد أن 93 من عناصر قوات الأمن العراقي جرحوا ونقلوا إلى المستشفيات أمس الأحد، بينما أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن أكثر من 50 من عناصر تنظيم الدولة قتلوا خلال الأيام الأخيرة.