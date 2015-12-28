التماسيح تجتاح مدينة أسترالية بعد ارتفاع منسوب الفيضانات

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن شخصا لقى حتفه بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في شمال أستراليا، في حين هاجمت التماسيح في المياه المالحة الكلاب المحاصرة في المنطقة .

وقد لقى شخص حتفه وفقد أخر في الفيضانات التي بدأت يوم عيد الميلاد في أماكن واسعة من منطقة داروين بجنوب أستراليا، ذات الكثافة السكانية المنخفضة .

وقد تم نقل أكثر من 500 شخص جوا لخارج مستوطنة دالي ريفر النائية، حيث قال السكان لشبكة "نورث تيروتوري نيوز" إنهم رأوا التماسيح تجذب الكلاب بعيدا .

وقال المسؤول بالشرطة برينت وارين إن فريق رعاية الحيوانات يعتزم إنقاذ الحيوانات الأليفة في المنطقة بعد فرار السكان منها .

وقد تم اصطياد تماسيح، يصل طولها إلى 7ر4 أمتار، في النهر القريب .

وقد حذرت الشرطة جميع المواطنين في شمال أستراليا من الاقتراب من أي مجرى مائي في المنطقة .