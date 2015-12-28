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التماسيح تجتاح مدينة أسترالية بعد ارتفاع منسوب الفيضانات

28/12/2015
 

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن  شخصا لقى حتفه بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في شمال أستراليا،  في  حين هاجمت التماسيح في المياه المالحة الكلاب المحاصرة في المنطقة .

وقد لقى شخص حتفه وفقد أخر في الفيضانات التي بدأت يوم عيد الميلاد في  أماكن واسعة من منطقة داروين بجنوب أستراليا، ذات الكثافة السكانية  المنخفضة .

وقد تم نقل أكثر من 500 شخص جوا لخارج مستوطنة دالي ريفر النائية، حيث  قال السكان لشبكة "نورث تيروتوري نيوز" إنهم رأوا التماسيح تجذب الكلاب  بعيدا .

وقال المسؤول بالشرطة برينت  وارين إن فريق رعاية الحيوانات يعتزم إنقاذ الحيوانات الأليفة في المنطقة بعد فرار السكان منها .

وقد تم اصطياد تماسيح، يصل طولها إلى 7ر4 أمتار، في النهر القريب .

وقد حذرت الشرطة جميع المواطنين في شمال أستراليا من الاقتراب من أي مجرى مائي في المنطقة .

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