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اعتقال اسرائيليين لإطلاقهما طائرة بدون طيار فوق الفاتيكان

28/12/2015

ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اعتقال  سائحين اسرائيليين لإطلاقهما  طائرة بدون طيار فوق الفاتيكان 
وأوضحت الصحيفة في نسختها الالكترونية أن الشرطة الايطالية كانت تقوم بدوريات في روما بالقرب من الفاتيكان، ورصدت طائرة بدون طيار تحلق فوق نهر التيبر وساحة القديس بطرس أمس الاحد

وأشارت إلى أنه أثناء مسح المنطقة عثر على رجلين على جسر قرب القديس بطرس، وكان واحد منهم لا يزال يمسك بجهاز التحكم عن بعد للطائرة

ونقل الرجلين إلى السجن وتمت مصادرة معداتهم، بما في ذلك كاميرا عالية الجودة مرفقة بالطائرة وبحسب وسائل الاعلام الايطالية سيتم توجيه تهمة انتهاك القانون الإيطالي الملاحي للإسرائيليين .

ونوهت "جيروزاليم بوست" إلى أنه قد تم إخطار السلطات الدبلوماسية الاسرائيلية بشأن الاعتقال.

 

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