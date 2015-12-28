اعتقال اسرائيليين لإطلاقهما طائرة بدون طيار فوق الفاتيكان

ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اعتقال سائحين اسرائيليين لإطلاقهما طائرة بدون طيار فوق الفاتيكان

وأوضحت الصحيفة في نسختها الالكترونية أن الشرطة الايطالية كانت تقوم بدوريات في روما بالقرب من الفاتيكان، ورصدت طائرة بدون طيار تحلق فوق نهر التيبر وساحة القديس بطرس أمس الاحد

وأشارت إلى أنه أثناء مسح المنطقة عثر على رجلين على جسر قرب القديس بطرس، وكان واحد منهم لا يزال يمسك بجهاز التحكم عن بعد للطائرة

ونقل الرجلين إلى السجن وتمت مصادرة معداتهم، بما في ذلك كاميرا عالية الجودة مرفقة بالطائرة وبحسب وسائل الاعلام الايطالية سيتم توجيه تهمة انتهاك القانون الإيطالي الملاحي للإسرائيليين .

ونوهت "جيروزاليم بوست" إلى أنه قد تم إخطار السلطات الدبلوماسية الاسرائيلية بشأن الاعتقال.