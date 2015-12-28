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إيرادات "حرب النجوم" تفوق المليار دولار في 12 يوما

28/12/2015

نصف إيرادات الفيلم نتيجة المبيعات داخل أمريكا

أصبح أحدث أجزاء سلسلة أفلام  "حرب النجوم" أسرع فيلم على الإطلاق تكسر إيراداته حاجز المليار دولار،  حسبما أعلنت شركة "والت ديزني" الموزعة للفيلم. 

وأضافت الشركة أن الفيلم "حرب النجوم: ذا فورس أويكنز" جنى تلك  الإيرادات في 12 يوما فقط.

وذكرت "ديزني" أن إيرادات الفيلم بلغت حتى الآن 90ر1 مليار دولار، وجاء  نصف ذلك المبلغ   نتيجة المبيعات في الولايات المتحدة.

وسجل الفيلم رقما قياسيا في إيرادات شباك التذاكر في الأسبوع الثاني  لعرضه حيث بلغت الإيرادات 5ر153 مليون دولار بين يوم الجمعة حتى اليوم  الأحد، وفقا لتقييمات أولية أوردها موقع دليل الأفلام على الإنترنت  "بوكس أوفيس موجو". 

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