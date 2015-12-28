إقالة مدير برامج الصواريخ الإسرائيلية بسبب ثغرة امنية

مدير برامج الصواريخ بإسرائيل

أقيل مدير برامج الصواريخ الدفاعية في اسرائيل "لخرق خطير في أمن المعلومات" حسبما جاء في بيان اصدرته وزارة الدفاع الأحد.

وأثنت الوزارة في بيانها على يائير راماتي للانجازات التي حققها في السنوات الأربع التي قضاها في موقعه، ولكنها قالت إن المخالفات التي ارتكبها – والتي لم تتطرق الى تفاصيلها – لم تترك بديلا لاقالته.

وقال الاعلام الاسرائيلي إن راماتي قد ترك معلومات سرية في حاسوبه الخاص.

واشرف راماتي على مشاريع صاروخية مثل "القبة الحديدية" و"آرو" لتعقب الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الجهات المختصة تحقق في الموضوع."