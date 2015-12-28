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إسرائيل تعتزم بناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة

28/12/2015

وحدات استيطانية – أرشيف

تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من 55 الف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة – بحسب ما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

وقالت المنظمة اليوم ( الأثنين) إن وزارة الاسكان تسعى لبناء 55 ألفا و548 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مستوطنتان جديدتان.

وسيتم بناء 8300 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1" القريبة من القدس والتي يقول الفلسطينيون إنها ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية شطرين ما يهدد الدولة الفلسطينية المقبلة.

وبحسب المنظمة فإن "منطقتي معاليه أدوميم واي 1 من أكثر المناطق حساسية فيما يتعلق بفرص حل الدولتين".

وأضافت المنظمة  "لهذه الاسباب، كلما حاول مسؤول إسرائيلي الترويج لخطط في "إي 1″  فإن المجتمع الدولي يدينها بشدة".

وأفاد تقرير المنظمة أن أكثر من نصف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون شرق الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "حنان عشراوي" في بيان لها أن "خطط إسرائيل لتوسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري وخنق الشعب الفلسطيني وأرضه ستقود إلى نهاية حل الدولتين".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اضطر في 2013 تحت ضغوط دولية إلى إلغاء أوامر بناء 1200 وحدة استيطانية في منطقة إي 1، بينما كشفت  منظمة "السلام الآن" أن وزارة الإسكان قامت بعدها بتكليف مهندسين معماريين تقديم خطط جديدة.

وكان وزير الخارجية الاميركي "جون كيري" أكد مطلع أكتوبر الماضي أن "التوسع الاستيطانية المتواصل يثير تساؤلات مبررة حول نوايا إسرائيل على الأمد الطويل ويجعل الإنفصال عن الفلسطينيين أكثر صعوبة".

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