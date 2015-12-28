إسرائيلي يعرض طفلته للبيع لسداد ديون القمار

إسرائيلي يعرض طفلته للبيع لسداد يون القمار

عرض إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره ابنته الرضيعة والبالغة من العمر 3 أشهر للبيع مقابل 25 ألف دولار لسداد ديون مستحقه عليه بسبب لعب القمار.

وتعثرت صفقة البيع بعدما اتضح أن المشتري هو شرطي سري، فقام بالقبض على الرجل وزوجته، فيما تم إيداع الرضيعة في مقر رعاية تابع للشؤون الاجتماعية بالقدس، حسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرجل ادعى أنه لم يعتزم إتمام الصفقة البالغ قيمتها 100 ألف شيكل والتفريط بابنته، مؤكدا أن العرض كان مجرد حيلة لجمع المال.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية زوجته البالغة من العمر 27 عاما، ووضعتها قيد الإقامة الجبرية رغم أنها نفت علاقتها بمحاولة بيع الرضيعة.

كما تم القبض على الرجل في القدس بعد لقائه عدة مرات مع شرطي سري تظاهر بأنه المشتري المحتمل، ومن المقرر أن يبقى قيد الاحتجاز لمدة 7 أيام، بناء على قرار محكمة القدس الصادر الخميس.