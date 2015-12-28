البث الحي
منوعات

إبراهيموفيتش: الانتقال إلى الدوري القطري خيار ممكن

28/12/2015

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجمم باريس سان جرمان- أب

اعتبر مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش أن احتمال انتقاله الى الدوري القطري لكرة القدم ممكن لدى نهاية عقده مع فريقه الحالي في يونيو عام 2016.

ولم يتخذ المهاجم البالغ من العمر 34 عاما أي قرار بشأن مستقبله الكروي بعد أن تحدثت تقارير صحافية عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأمريكي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "الوضع الحالي جديد بالنسبة إلى، فعقدي ينتهي في نهاية الموسم الحالي وهذه تجربة جديدة لي لم أمر بها في مسيرتي سابقا، فأنا حر بالقيام بأي شيء أريده".

وتابع "كل تركيزي الآن منصب على باريس سان جرمان، ينتهي عقدي بعد ستة أشهر وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل مصلحة الفريق، ليس لدي أي وجهة في رأسي".

 وكشف "تربطني علاقة جيدة مع رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي والمسؤولين القطريين، لكني لا استطيع أن أكون حاسما في الوقت الحالي فيما يتعلق بمستقبلي، دعوني أقول إن الانتقال إلى قطر خيار ممكن".

وختم "أستمتع بكرة القدم حاليا وأشعر أني في حالة جيدة من الناحيتين المعنوية والبدنية، وسنرى ماذا سيحصل في نهاية الموسم". 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)