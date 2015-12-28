إبراهيموفيتش: الانتقال إلى الدوري القطري خيار ممكن

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجمم باريس سان جرمان- أب

اعتبر مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش أن احتمال انتقاله الى الدوري القطري لكرة القدم ممكن لدى نهاية عقده مع فريقه الحالي في يونيو عام 2016.

ولم يتخذ المهاجم البالغ من العمر 34 عاما أي قرار بشأن مستقبله الكروي بعد أن تحدثت تقارير صحافية عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأمريكي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "الوضع الحالي جديد بالنسبة إلى، فعقدي ينتهي في نهاية الموسم الحالي وهذه تجربة جديدة لي لم أمر بها في مسيرتي سابقا، فأنا حر بالقيام بأي شيء أريده".

وتابع "كل تركيزي الآن منصب على باريس سان جرمان، ينتهي عقدي بعد ستة أشهر وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل مصلحة الفريق، ليس لدي أي وجهة في رأسي".

وكشف "تربطني علاقة جيدة مع رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي والمسؤولين القطريين، لكني لا استطيع أن أكون حاسما في الوقت الحالي فيما يتعلق بمستقبلي، دعوني أقول إن الانتقال إلى قطر خيار ممكن".

وختم "أستمتع بكرة القدم حاليا وأشعر أني في حالة جيدة من الناحيتين المعنوية والبدنية، وسنرى ماذا سيحصل في نهاية الموسم".