600 مليار جنيه فساد بمصر في عام والسيسي يأمر بالتحقيق

الرئيس المصري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) خلال عام 2015

ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قوله إن الفساد في عام 2015 كبد مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه.