وزير الخارجية المصري يخوض معركة ثانية ضد "ميكروفون الجزيرة"

للمرة الثانية يصر وزير الخارجية المصري سامح شكري على إبعاد ميكروفون قناة الجزيرة لدى بدء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في كل من السودان ومصر واثيوبيا، بشان أزمة سد النهضة، الذي بدأ اليوم، بالخرطوم ويستمر يومين.

طلب الوزير من مساعديه إبعاد ميكرفون الجزيرة من أمامه حتى لا يظهر في الكادر التليفزيوني الخاص بكلمته قائلاً: "ابعدوا ده من قدامي شوية".

وكان ميكروفون الجزيرة ضمن ميكروفونات قنوات أخرى أمام منصة وفد السودان حيث يلقي وزير خارجيتها الكلمة الافتتاحية، وعندما انتهى وزير الخارجية السوداني من كلمته، نقل العاملون بالقنوات الميكروفونات، لكن سامح شكري طلب إبعاد ميكروفون الجزيرة من أمامه.

جاء تصرف الوزير بعد تأخر الوفد الإثيوبي لأكثر من نصف ساعة، واضطرار الأخير إلى انتظار الوفد في القاعة الرئيسية في فندق السلام، بعد تعقد الموقف التفاوضي بسبب قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل إلى سد النهضة أمس السبت.

وكان وزير الخارجية المصري قد ألقى ميكرفون الجزيرة على الأرض خلال الجلسة الختامية للمفاوضات الأخيرة التي انعقدت قبل أسبوعين، والتي لم تتوصل لنتيجة من أجل حل الخلاف حول تقليل آثار سد النهضة السلبية على مصر والسودان.