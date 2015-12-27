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وزير ألماني يدعو لبناء جيش أوربي لمواجهة أزمة اللاجئين

27/12/2015

 

وزير مالية ألمانيا يدعو لإنشاء جيش أوربي

دعا "فولفغانغ شويبله" وزير المالية الألماني إلى بناء جيش أوربي لمواجهة أزمة اللاجئين.

وقال "يجب أن يكون هدفنا في نهاية المطاف، هو بناء جيش أوربي مشترك".

وأضاف أن "الأموال المخصصة للجيوش الوطنية لثمان وعشرين دولة يمكن أن تكون أكثر فعالية بشكل مشترك".

وأعرب "شويبله" عن ثقته في أن أزمة اللاجئين ستؤدي إلى التزام أوربي مشترك أقوى في مناطق الأزمات.

 ويعتقد "شويبله" أن هذا الامر  ربما سيٌطلب بالنسبة لألمانيا المزيد من الجهد في مجال السياسة الخارجية والأمنية أكثر مما ترغب فيه.

وقال الوزير الألماني "صحيح أن ألمانيا قد زادت تلك المساعدات، إلا أن ذلك لا يكفي بالنظر إلى الأزمات التي يواجهها العالم".

ويطمح شويبله إلى تحقيق هدفه بتخصيص 0.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمساعدات التنموية بأسرع ما يمكن. ويقول في هذا الصدد "يجب أن نزيد السرعة حتى نصل إلى تخصيص 0.7 في المئة (للمساعدات التنموية)".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تخصص الآن 0.43 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدات التنموية.

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