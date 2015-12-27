هنية: المقاومة أقوى مما تتوقع إسرائيل

وجه إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة إلى الشعب الفلسطيني قال فيها: " نؤكد لشعبنا الفلسطيني في كل مكان إن المقاومة أصبحـت أقوى مما كانت عليه إبان حرب العصف المأكول".

وأضاف خلال كلمته في يوم تأبين شهداء الشرطة (الأحد) بغزة، أن صـواريـخ الـمقاومـة الفلسطينيـة تصل اليوم إلى تل أبيب وحيفـا وكـل أراضينا المحتلة.

وأشار هنية إلى أن المؤسسات الأمنيـة في غزة إنجاز وطني فلسطيني لا يمكن لأحـد أن يفرط فيـه لأي سبـب.

وتصادف اليوم الذكرى السابعة للحرب الإسرائيلية على قـطاع غزة نهايـة عام 2008 والتـي استمرت 22 يوماً