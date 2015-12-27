هل جربت يوماً أن ترتدي حذاءً مصنوعاً من جلد البشر؟!

محفظة من جلود بشرية بحسب موقع الشركة المعلنة

منتجات جلدية للبيع بآلاف الدولارات! قد تتعجب حينما تسمع السعر لكنك ستُصدم حينما تعرف أن تلك المنتجات مصنوعة من "جلود بشرية رطبة"، تنتجها شركة "Human Leather" البريطانية، وتعرض المنتجات عبر موقعها الإلكتروني.

الغريب أن هناك طلبات كثيرة على تلك المنتجات، بحسب موقع الشركة، وتؤكد الشركة أن لديها منتجات متنوعة مصنوعة 100% من جلود البشر الذين قبلوا التبرع بها بعد الوفاة! وتجد في الموقع استمارة لمن يريد التبرع بجلده فور وفاته !

ومن تلك المنتجات المعلن عنها، حذاء من الجلد البشري بأكثر من 18 ألف يورو (27 ألف دولاراً)، ومحافظ جلدية يتجاوز سعر الواحدة 9 آلاف يورو (14 ألف دولاراً9 وحزام رجالي يتجاوز الـ10 آلاف و500 يورو (15750 دولاراً).

استمارة التبرع عبر موقع الشركة

وكتب الموقع على صفحته الرئيسية: "نحن متخصصون في تقديم منتجات رائعة وحصرية لعملائنا المميزين للغاية، وجميع منتجاتنا صنعت من قبل حرفيين ذوو سنوات خبرة طويلة في التعامل مع أجود أنواع الجلود المعروفة، وهي جلد الإنسان".

وذكر الموقع أن الشركة تحصل على الجلود من متبرعين فور وفاتهم، في عملية مقززة من سلخ ودباغة لجلد الإنسان، وقد يظن البعض أنها مجرد دعاية ترويجية لكن الأمر تخطى العقل مع تأكيد الموقع بأن له صلاحيات كاملة في استخدام تلك الجلود وأن عملية البيع قانونية تماماً !