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مطار ومتحف في مصر يعرضان معلوماتهما ب"خط اليد"

27/12/2015

ورقة مكتوبة بخط اليد بمطار برج العرب
 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تحتوي على إعلان مواعيد وصول وإقلاع الطائرات بمطار برج العرب بالإسكندرية على ورقة مكتوبة باللغة العربية فقط وبخط اليد بدلاً من اللوحات الإلكترونية.

من جانبها، بررت سلطات مطار برج العرب في البداية تعليق الورقة بأنها تتعلق بمواعيد رحلات تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتم تعليقها خارج صالات المطار لتعريف الركاب بموعد الرحلات قبل الدخول إلى الصالات، وأنها ليست تابعة للمطار. لكنها تراجعت بعد ذلك وكشفت أن تعليق اللافتة جاء بسبب خطأ من أحد العاملين قرر تعليقها للرد على أسئلة المسافرين المتكررة عن موعد الرحلات، وأن العامل كتبها بخط يده وعلقها بشكل فردى، وأنه تم تدارك الخطأ ورفع اللافتة من مدخل المطار، وفقا لتصريحات مصدر أمني لصحيفة اليوم السابع.

وأثارت الصورة استياء وسخرية  المتابعين، فكتبت "كوثر راشد": دى تعتبر كارثة ويجب معاقبة المسؤول لأن ده إهمال جسيم لا يليق بمصر. الواحد حزين على الاستهتار والاهمال اللى بحصل فى مصرنا الحبيبة، أكيد اللى عمل كده موظف غير أمين ومهمل يجب محاسبته ومعاقبته عقاب عسير لأن المطار يعتبر واجهة للبلد وهو كدة بيشوه صورة مصر، حسبي الله ونعم الوكيل. فين إتقان العمل اللى ربنا حيحاسبكم عليه".

وقالت "تيريز كمال": لو البلد بها قانون يُحاسب المسئول الذى جعل من يعمل تحت يده متهاونا لهذه الدرجة ويقدم صورة سيئة للأجانب ولزقها بورق مقصقص بالصمغ".
 

لكن "التصرف الفردي" امتد أيضا إلى المتحف المصري، بعد أن نشر أحد مستخدمي موقع فيسبوك صورة لإحدى القطع الأثرية في المتحف وبجوارها ورقة مكتوبة بخط اليد أيضا، تتضمن الإشارة إلى أماكن معروضات أخرى.

وعلقت "إيمان سليمان" على الصورة قائلة: أنت عارف إن في حملات لتشجيع السياحة الداخلية.. يعني مش محتاجين غير عربي، والله بيتعبوا!.

لكن آخرين ردوا قائلين إن الورقة موجهة للعاملين في المتحف ليعرفوا مكان نقل المعروضات إلى مكانها الجديد، وأنها لمجرد التنبيه على نقل قطعة أثرية من مكانها، وليست موجهة للجمهور.

المصدر : الجزيرة مباشر
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