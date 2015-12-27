مجلس إدارة الأهلي يستشكل على قرار حله

محمود طاهر

قرر مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري برئاسة "محمود طاهر" التقدم باستشكال غدًا (الاثنين) على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي صدر اليوم ويقضي بحل مجلس إدارة النادي.

جاء قرار الحل بناء على الدعوة، التي تقدم بها الثنائي أشرف الصفتي وحنفي سليمان، عضوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي، للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي أجريت في شهر مارس/آذار هذا العام.

وكشف مصدر بالنادي أن المجلس مستمر في أداء مهام عملة بكامل هيئته لحين الفصل في الاستشكال.

من جانيه حذر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الاوليمبية، من تعرض الرياضة المصرية لخطر الإيقاف من قبل اللجنة الأوليمبية والاتحادات الدولية، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الأهلى.

وأشار «حطب» إلى أنه وفقا للميثاق الأوليمبي، فإنه يحذر من التدخل الحكومي في الأمور الإدارية وأن لجنة فض المنازعات في اللجنة الأوليمبية والمحكمة الرياضية «الكاس» بلوزان، هما الجهتان المختصتان.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قد أصدرت حكما اليوم بحل مجلس إدارة النادي الأهلي ، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر ، برئاسة النادي.،وأكدت المحكمة أن الانتخابات شابها مخالفات تستوجب بطلانها، وإعادة الانتخابات.