فيديو.. شهود عيان: انفجار فيصل ناتج عن قنبلة

قال شهود عيان إن الانفجار الذي وقع في سهل حمزة التابع لمنطقة فيصل جنوب العاصمة المصرية القاهرة جاء نتيجة قنبلة وليس بسبب تسريب للغاز كما أشارت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم (الأحد).

وكان انفجار قد وقع بمنطقة الهرم بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 14 شخصا آخرين.

وصرح مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه مساء اليوم الأحد وقع انفجار داخل شقة سكنية غير مستغلة بالعقار الكائن 22 شارع سهل حمزة بمنطقة الهرم في الجيزة.

وقال إن قوات الحماية المدنية و أجهزة الأدلة الجنائية انتقلت لمكان الحادث لتحديد سبب الانفجار.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إنه حتى الآن لم تتضح أسباب الانفجار، وإن المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات يعملون حتى هذه اللحظة للوقوف على الأسباب. وأشار المصدر إلى "أن التكهنات الأولية ترجح وجود انفجار فى خط الغاز الموصل إلى العقار السكنى الذى شهد الحادث، مستبعدًا وجود شبهه إرهابية وراء الحادث". وأضاف المصدر، أن "عدد المصابين فى الحادث وصل حتى الآن إلى 14، بينهم 3 فى حال الخطر، فضلاً عن وفاة سيدة تصادف وجودها في موقع الحادث".

في حين قال شهود عيان إن قوة الانفجار تؤكد أنه ناتج عن قنبلة وليس نتيجة تسريب للغاز.