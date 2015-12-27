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شاهد: مطعم أردني يقدم وجبات مجانية للفقراء

27/12/2015

في كنيسة البشارة بالعاصمة الأردنية عمان, افتتح الفرع الأردني لوكالة المساعدة الدولية والتنمية كاريتاس مطعما خيريا لإطعام المحتاجين, بصرف النظر عن خلفياتهم ومعتقداتهم.

ووصف الأب "رفعت بدر" المدير العام للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن توقيت هذه المبادرة بأنه مهم خاصة وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وتتركز هذه المبادرة في الوقت الراهن على العاصمة عمان لكن "وائل سليما"ن مدير عام كاريتاس الأردن أعرب عن أمله في أن تنتشر الفكرة, مشيرا إلى أن المطعم يقدم 500 وجبة يوميا على مدار الأسبوع.

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