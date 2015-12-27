رئيس التشيك: لماذا يأتي المهاجرون لبلادنا ولا يذهبون للقتال

الرئيس التشيكي :حركة المهاجرين غزو منظم لبلادنا

وصف الرئيس التشيكي "ميلوس زيمان" نزوح آلاف اللاجئين السوريين وغيرهم الي بلاده بأنه غزو منظم وليس حركة عفوية.

وتساءل في كلمة وجهها إلى الشعب التشيكي بمناسبة أعياد الميلاد "لماذا لم يحمل المهاجرون الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة السلاح ويقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية من أجل حريتهم وحرية بلادهم؟".

واعتبر زيمان البالغ من العمر 71 عاما ان قيام هؤلاء الشباب بالهجرة والفرار من مقاتلة تنظيم الدولة لن يؤدي إلا إلى تقوية التنظيم المتطرف على حد قوله.

وميلوس زيمان معروف بتصريحاته المناهضة للمهاجرين، فقد شارك في نوفمبر/تشرين الثاني في مسيرة مناهضة للإسلام في براغ إلى جانب العديد من السياسيين اليمينيين ومجموعة برلمانية.

وأظهر استطلاع رأي أجرى مؤخرا أن نحو 70% من الشعب التشيكي يعارضون وصول اللاجئين والمهاجرين إلى بلادهم.