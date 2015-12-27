تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

تشلسي يتعادل مع واتفورد

أخفق تشيلسى في الحصول على الثلاث نقاط في أولى مبارياته مع المدرب الهولندي هيدينك واكتفى بنقطة واحده بعد التعادل مع واتفورد بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدان ستانفورد بريدج لحساب الجولة 18.

الشوط الأول شهد ندية كبيرة بين الفريقين سعيا منهم لإحراز هدف المباراة الأول وإنهاء المهمة مبكرا، حتى استطاع الدولي الإسباني دييغو كوستا تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 42 استطاع الانجليزي تروي ديينى تعديل النتيجة وتسجيل هدف واتفورد الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمس الكره ليد الدولي الصربي ماتيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي .

وفي الشوط الثاني استمر واتفورد في الضغط والذي أثمر عن الهدف الثاني عن طريق الدولي النيجيري وديون إيغالو في الدقيقة 56.

هجوم تشيلسي تواصل بعد ذلك حتى تمكن دييغو كوستا مجددا من تعديل النتيجة مرة أخرى وتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 79 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البلوز إلا أن البرازيلي أوسكار فشل في ترجمتها إلى هدف لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة ويظل في المركز 15 ويصبح رصيد واتفورد من النقاط 29 نقطة في المركز السابع.