القوات العراقية تدخل "الرمادي " وانسحاب "الدولة"

القوات العراقية تسيطر على الرمادي

قال متحدث عسكري باسم الجيش العراقي إن قوات بلاده استعادت السيطرة على المجمع الحكومي في الرمادي.

وكان "صباح النعمان" المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن في وقت سابق أن جميع مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" فروا من المجمع الحكومي الواقع في منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي.

وأضاف "النعمان" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "جميع المسلحين فروا ولم تعد هناك أية مقاومة" مشددا على أن "العملية حسمت" وقال "وقواتنا ستدخل المجمع خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن "القوات العراقية تحاصر المجمع الحكومي بشكل كامل وتقوم بتفتيش المباني" مشيرا إلى أن "الطرق المحيطة جميعها مفخخة وتحتاج إلى جهد هندسي كبير، إضافة إلى تفخيخ المباني الحكومية بشكل كامل".

من جانبه، قال "علي داود" رئيس مجلس قضاء الخالدية، شرقي الرمادي، إن "التنظيم المتطرف أجبر جميع الأسر التي تسكن في محيط المجمع الحكومي على مرافقة مقاتليه الذين فروا باتجاه مناطق السجارية والصوفية وجويبة في شرق الرمادي، متخذا منهم دروعا بشرية".

وأشار إلى "قيام عدد كبير من مسلحي التنظيم بحلق لحاهم للتستر عند فرارهم مع المدنيين باتجاه مناطق شرق الرمادي".

وكانت القوات العراقية حققت تقدما ضد تنظيم الدولة الإسلامية في وسط مدينة الرمادي بعد اشتباكات تكبد فيها التنظيم خسائر كبيرة، حسب مسؤولين أمنيين.

وبلغت القوات العراقية الجمعة تقاطع منطقة الحوز، وهو تقاطع استراتيجي باتجاه المجمع الحكومي الذي تعتبر استعادته تأكيدا لفرض السيطرة الكاملة على المدينة.

وكانت قوات من الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي قد بدأت قبل ايام عملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم الدولة.