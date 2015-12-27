الصين تنهي رسميا سياسة الطفل الواحد

الحكومة الصينية تسمح للآسر بانجاب طفل ثان

تراجعت الحكومة الصينية عن سياستها الصارمة الخاصة بتجريم إنجاب طفل ثان للأسرة التي تقيم في المدن، وصادقت رسميًا، على قانون يسمح للأسر بإنجاب طفل ثان، لتنهي بذلك سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجتها منذ العام 1980.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصيني، اليوم الأحد، أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2016.

وكان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أعلن عقب اجتماعه في أكتوبر الماضي، حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خلال أعوام 2016 – 2020، إلغائه سياسة الطفل الواحد.

وكانت لجنة تخطيط الأسرة والسكان في الصين، قد أعلنت في وقت سابق، أن إلغاء سياسة الطفل الواحد، سيؤدي لزيادة عدد السكان إلى 1.45 مليار نسمة، بحلول عام 2030، لافتة أن 20 مليون طفل يولدون سنويًا في الصين.

وكانت الصين تبنت سياسة الطفل الواحد عام 1980، بهدف السيطرة على زيادة السكان، حيث منعت الأسر التي تعيش في المدن، من إنجاب طفلٍ ثانٍ، فيما سمحت للأسر في الريف بإنجاب طفل ثانٍ إذا كان المولود الأول بنتًا.

ويبلغ عدد سكان الصين 1.39 مليار نسمة .