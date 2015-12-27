السعودية تعترض صاروخ سكود أطلقه الحوثيون

قصف قوات التحالف العربي لمقار الحوثيين في صنعاء "ارشيف "

أكدت وكالة الأنباء السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخ سكود أطلق من اليمن يوم السبت

وأضاف بيان للوكالة الرسمية أن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت حوالي الساعة الحادية عشرة مساء أمس صاروخ سكود تم إطلاقه من صنعاء بالأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية .

"وافادت وكالة الانباء السعودية أن القوات الجوية قامت بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الموالية للحوثيين أن الصاروخ استهدف "معسكر الحرس الوطني السعودي في منطقة العريسة بنجران

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات يشنها المتمردون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح بالصواريخ الباليستية على السعودية ولم تسفر عن أي إصابات.

وبدأ التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران منذ مارس الماضي لاعادة الشرعية الي اليمن

وبدأ سريان وقف لإطلاق النار بالتزامن مع محادثات ترعاها الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر الجاري .

واتفق الطرفان المتحاربان على استئناف المحادثات في 14 يناير المقبل