الجيش الألماني أنقذ أكثر من 10 آلاف لاجئ من الغرق

استقبال لاجئين في ألمانيا (أرشيف)

بلغ عدد اللاجئين الذين تمكنت البحرية الألمانية من إنقاذهم من الغرق فى مياه البحر المتوسط أكثر من 10 آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرين لاجئا.

وأعلنت البحرية الألمانية أنها تمكنت الجمعة من إنقاذ حوالي 539 لاجئا آخرين أمام السواحل الليبية بالبحر المتوسط.

وقال الجيش الألماني إن الذين أنقذتهم القوات البحرية الألمانية أمس هم 505 رجال و30 امرأة وأربعة أطفال ونقلتهم إلى متن سفينة الإنقاذ الألمانية "برلين" بعد أن أوشكوا على الغرق وهم على متن ثلاثة قوارب مطاطية وقارب خشبي.

بهذا يرتفع عدد من أنقذهم الجيش الألماني منذ مايو/ آيار الماضي من 10 آلاف لاجئ إلى 10528 لاجئا. وكانت السفينة "برلين" قد تمكنت من إنقاذ 121 لاجئا ليلة أول أمس الموافقة لليلة الأولى لعيد ميلاد السيد المسيح بالتقويم الغربي.

ويقول حرس السواحل الإيطالي إن عدد من تم إنقاذهم من براثن الأمواج خلال الأسبوع الماضي بلغ إجمالا 2300 لاجئ.