الأردنية الفائزة بلقب "ذا فويس" ترفض خلع الحجاب

نداء شرارة الفائزة بلقب "ذا فويس "

قالت الفتاة الأردنية "نداء شرارة" الفائزة بلقب النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب (ذا فويس – أحلى صوت) في موسمه الثالث، الذي أسدل الستار عليه مساء (السبت) إنها فازت لإصرارها على عدم التخلي عن حلمها، كما أنها لن تتخلى عن كونها "فتاة ملتزمة".

وأضافت أنها ستبقى ملتزمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة تمسكها بحجابها، وتابعت "نحن ننشر السلام ولا ننشر أي شيء آخر".

وأكدت أنها لن تكون مجرد رقم بين المطربين، وأنها ستسعى لإعادة غناء الأغاني القديمة بطريقة جديدة، وستختار كلماتها بعناية.

وحصلت شرارة على أعلى نسبة من تصويت الجمهور متفوقة على التونسي حمزة الفضلاوي والعراقي علي يوسف واللبنانية كريستين سعيد.

وتعتمد فكرة البرنامج على أن تختار لجنة التحكيم، المكونة من المصرية "شيرين عبد الوهاب" والعراقي "كاظم الساهر" والتونسي "صابر الرباعي" واللبناني "عاصي الحلاني" المشتركين من دون أن يروهم، وبعد ذلك يقومون بالإشراف عليهم وتدريبهم أسبوعيا.

وكانت "شيرين عبد الوهاب" قد أشارت خلال الحلقة الختامية للبرنامج إلى أن والد "نداء شرارة" يقاطع ابنته منذ بدء مشاركتها في البرنامج بسبب عدم رضاه على مشاركتها.