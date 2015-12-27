إيرادات فيلم "حرب النجوم" تتجه لتجاوز المليار دولار

رجل يرتدي زي أحدى شخصيات فيلم حرب النجوم (رويترز)

لا يزال فيلم "ذا فورس أويكنز" أحدث أجزاء سلسلة أفلام (حرب النجوم-ستار وورز) يحقق إيرادات ضخمة وبات قريبا من تجاوز مليار دولار في مختلف أنحاء العالم بحلول يوم الأحد ليصبح أول فيلم يتخطى عتبة المليار دولار بهذه السرعة.

وقالت شركة والت ديزني في بيان إن مبيعات التذاكر لفيلم (ستار وورز: ذا فورس أويكنز) عالميا بلغت 890.3 مليون دولار الجمعة وستتجاوز مليار دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وطرح الفيلم في عدد من دول العالم في 16 ديسمبر كانون الأول الجاري قبل أن يعرض في أمريكا الشمالية في اليوم التالي.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة رنتراك المتخصصة في أبحاث صناعة السينما من المنتظر أن يتجاوز الفيلم مليار دولار يوم الاحد على أقصى تقدير في اليوم 12 لطرحه بدور السينما.

وقالت رنتراك إن فيلم "جوارسيك بارك" مازال صاحب الرقم القياسي لأسرع فيلم يحصد مليار دولار من الإيرادات لكنه احتاج إلى 13 يوما ليحقق ذلك في وقت سابق هذا العام.

وسبق للفيلم الجديد من سلسلة "حرب النجوم" التفوق على "جوارسيك بارك" كأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في أول عطلة نهاية أسبوع بعد أن حقق 529 مليون دولار في أنحاء العالم.

وكان الفيلم قد حطم الرقم القياسي لإيرادات شباك التذاكر في يوم عيد الميلاد (يوم الجمعة) في امريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما يوم السبت.

وذكرت تقارير إخبارية إن فيلم "حرب النجوم: ذا فورس أويكنز" حقق إيرادات بلغت 49.3 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة فقط وهو ما يزيد عن ضعف الرقم القياسي السابق لإيرادات يوم عيد الميلاد والبالغ 24.6 مليون والمسجل في عام 2009 باسم فيلم "شيرلوك هولمز".