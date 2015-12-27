إعلامي مصري: تحية لـ" البطل" الذي قتل المعاق الفلسطيني

رغم حالة الغضب الواسعة التي صاحبت بث قناة الجزيرة مقطع فيديو لجنود بالجيش المصري وهم يقتلون شابا فلسطينيا معاقا ذهنيا خلال تقدمه لبضعة أمتار داخل الحدود المصرية وهو عاري تماما الا ان المذيع احمد موسى المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحية حارة للجنود الذين قتلوا هذا الشاب المعاق.

وقال موسي خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي " المذاع عبر أحدي القنوات الفضائية" ليس لي علاقة كون هذا الشاب معاق ذهنيا او غير معاق فالحدود ليست شئون اجتماعية أو مكتب بريد".

واضاف "أحيي البطل الذي قتل هذا الشخص الذي تخطي الحدود وأي حد يجتاز الحدود يجب تقطيعه 400 حتة".

ورغم أن الشاب الفلسطيني المعاق الذي قتله الجيش المصري كان عاريا تماما الا ان موسي قال "وما الذي يدريني أن هذا الشخص لا يمثل عملا ارهابيا".

وتابع المذيع المعروف بعلاقاته مع الأجهزة الامنية "أي حد هيعدي الحدود هيتقتل ودي رسالة للجميع بما فيهم حركة حماس" التي وصفها بالإرهابية.

ووصف موسي من تعاطفوا مع الشاب الفلسطيني او انتقدوا موقف الجيش المصري بأنهم خونة وطابور خامس.

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مقطعا حصريا لجنود مصريين وهم يطلقون عشرات من الأعيرة النارية تجاه الشاب الفلسطيني المعاق يوم الخميس الماضي وهو ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء الشديدين.