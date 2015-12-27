إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالقدس وإعتقال المنفذ (قدس نت)

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح الاحد، شاباً فلسطينياً بعد إصابته بزعم قيامه بطعن أحد الجنود بمحطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة.

وبحسب وكالة قدس نت، ذكرت الإذاعة العبرية أن جندياً اسرائيلياً تعرض هذا الصباح لعملية طعن على يد شاب فلسطيني بمحطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة .

وقالت الإذاعة أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن، مما أدى إلى إصابته ثم تم اعتقاله في المكان، دون توضيح طبيعة الجراح التي أصيب بها.

وبحسب وكالة فلسطين اليوم، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن شابا فلسطينيا قام بطعن جندي اسرائيلي في شارع "رمياهو" في القدس المحتلة القريب من المحطة المركزية للحافلات .

ووصفت القناة الإسرائيلية حالة الجندي بالمتوسطة, وأنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني منفذ عملية الطعن وأنه أصيب بجروح خطيرة.