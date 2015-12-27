أردوغان:روسيا تسعي لتمكين "الأسد" من إقامة دويلة في اللاذقية

رجب طيب أردوغان ـ أرشيف

تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن نوايا روسية لإقامة دويلة للأسد في اللاذقية، وقال في مقابلة مع قناة العربية أذاعتها اليوم (الأحد) إن التدخل الروسي يستهدف المعارضة المعتدلة وإن روسيا لو وجهت ضرباتها نحو 100 شخص في سوريا فإن 90 منهم من المعارضة و10 فقط من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد "أردوغان" أهمية المنطقة الآمنة التي تقترح تركيا إقامتها في سوريا لقطع الطريق على التنظيم ولإسكان بعض السوريين الفارين من الحرب بها، مشيراً لعلاقات جيدة مع السعودية، وخلاف كبير في المواقف مع إيران.

واعتبر "أردوغان" أن الحل الوحيد للأزمة السورية بيد الإرادة الوطنية للشعب السوري، معرباً عن اعتقاده أن الشعب السوري حالياً غير راض عن التدخل الروسي في سوريا، وأشار إلى أن "النظام السوري يسيطر على 14% من مساحة البلاد حالياً، وأما الباقي فهو بيد جهات أخرى منها تنظيم الدولة الإسلامية، والجيش السوري الحر ومنظمات عديدة أخرى غيرهما".

وأضاف "روسيا حتى اليوم قتلت الكثير من الناس، وعلى رأسهم 800 مدني في العديد من المناطق، ومنها تلك التي يقطنها تركمان بايربوجاق (شمالي محافظة اللاذقية) ولا تزال تواصل ذلك دون رحمة".

وشدد "أردوغان" على أن روسيا تستهدف المعارضة المعتدلة عوضا عن تنظيم الدولة، مؤكدا امتلاك تركيا إثباتات على ذلك.

وأوضح أنه لو وافق بوتين على طلب تركيا بمكافحة تنظيم الدولة بسوياً، لكانت الأمور مختلفة حالياً، معرباً عن أسفه لتطور الوضع بشكل لا ترغب به بلاده.

وأكد أن منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً حول استهداف الطائرات الروسية للمدنيين، معرباً عن اعتقاده أن جهود ورغبة روسيا في المنطقة هو إقامة دويلة للأسد في اللاذقية، لأن "الأسد" يسيطر على 14% فقط حالياً من مساحة سوريا وأما الباقي فهو خارج سيطرته تماماً.على حد قوله.