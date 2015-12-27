أبرز أحداث العالم في النصف (الثاني) لعام 2015

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس

في الجزء الأول رصدنا أبرز أحداث العالم في 2015 بداية من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران.. حيث شهد عام 2015 الكثير من الأحداث في العالم كان أبرزها تطورات الصراع في كل من سوريا والعراق واليمن.

كما كانت "محاربة الإرهاب" على رأس جميع الاجتماعات واللقاءات الدولية بعد أعمال العنف والهجمات التي نفذها تنظيم الدولة في عدد من دول العالم أبرزها فرنسا.

وأعدت وكالة أنباء هاوار ANHA ملفاً يتضمن أبرز الأحداث في العالم والشرق الأوسط لعام 2015، وننشر الجزء الثاني من الملف على النحو التالي:

يوليو/تموز

في 3 يوليو تموز تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التدخل الإسرائيلي في قطاع غزة صيف 2014 وهو ما انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في يوم الخميس 14 يوليو تموز أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني.

أغسطس/آب

في 11 أغسطس آب أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء العراقي، وحزمة إصلاحات نيابية قدمتها رئاسة مجلس النواب.

في 20 أغسطس آب أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته من منصبه، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

مظاهرات لبنان تحت شعار (طلعت ريحتكم)

أطلق نشطاء لبنانيون دعوة للمواطنين للتظاهر ضد الحكومة للمطالبة بإقالتها، تحت شعار "طلعت ريحتكم"، وكانت حركة طلعت ريحتكم قد نظمت مظاهرات للمطالبة بإقالة الحكومة ورئيس الوزراء بسبب فشلهم في حل أزمة أكوام القمامة التي تراكمت في غالبية أنحاء بيروت.

وفي أواخر أغسطس دمر تنظيم الدولة "معبد بل" في مدينة تدمر الواقعة بوسط سوريا والمدرجة على لائحة التراث العالم، وكان قد دُمر في الشهر نفسه معبد "بعل شمين" الشهير في المدينة، والذي يعد أحد الكنوز الأثرية العالمية، ويعود تاريخ المعبد للعصر الروماني.

سبتمبر/أيلول

في 3 سبتمبر أيلول تقدم رئيس غواتيمالا أوتو بيريز مولينا بالاستقالة بعد ساعات من صدور أمر اعتقال بحقه. وكان الكونغرس الغوتيمالي ، البرلمان، قد صوت على رفع الحصانة عن الرئيس لمحاكمته بمزاعم فساد.

وفي 11 سبتمبر أيلول وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة،على رفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، و رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالقرار وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا النص.

وفي 30 سبتمبر أيلول بدأت موسكو حملتها العسكرية في سوريا وتدخلت الطائرات الروسية لأول مرة لقصف مواقع مسلحين في سوريا.

أكتوبر/تشرين الأول

في 13 أكتوبر تشرين الأول أصدرت وزارة الداخلية في غزة قراراً اعتبرت فيه المنطقة الفاصلة بين إسرائيل والقطاع بعمق 500 متر منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها، وأن من يدخل إليها يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيحاكم.

في 14 أكتوبر تشرين الأول قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن القادة العسكريين الروس والأمريكيين سيجرون حواراً جديداً بشأن الضربات الجوية التي تشنها الدولتان في سوريا.

وفي 21 أكتوبر تشرين الأول انتقد البيت الأبيض روسيا لاستقبالها الرسمي للرئيس السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة نادرة لموسكو للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي 28 أكتوبر تشرين الأول اعتلت امرأة لأول مرة في تاريخ نيبال عرش الرئاسة.

حطام الطائرة الروسية بسيناء المصرية

وفي أواخر أكتوبر تشرين الأول سقطت طائرة ركاب روسية في سيناء بمصر مما أدى لفقدان 224 شخصاً لحياتهم من بينهم أطفال ونساء ولم يعرف أحد سبب تحطم الطائرة في ظل ادعاء تنظيم الدولة باستهدافها انتقاماً لقصف موسكو لسوريا.

نوفمبر/تشرين الثاني

في 13 نوفمبر تشرين الثاني استهدفت سلسلة من الهجمات 6 مواقع مزدحمة في العاصمة الفرنسية باريس، من بينها ملعب رياضي وقاعة حفلات ومطاعم وحانات، واستغرقت حوالي ساعتين، وتبنى تنظيم الدولة العمليات الست التي أوقعت أكثر من 120 قتيلاً وأكثر من 200 جريحاً.

وفي 24 نوفمبر تشرين الثاني أسقط الجيش التركي طائرة حربية روسية من طراز سوخوي – 24 في سوريا، فيما وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية حادث إسقاط الطائرة الروسية بانه "خطير جدا"، وشهدت العلاقات الروسية التركية اضطرابات بين البلدين.

هجمات باريس الأخيرة

ديسمبر/كانون الأول

في 1 ديسمبر كانون الأول جرت عملية تبادل أسرى بين جبهة النصرة والسلطات اللبنانية في جرود عرسال (شرق لبنان) على الحدود السورية بوساطة قطرية.

في 2 ديسمبروكانون الأول وقع هجوم مسلح قرب إحد المراكز الطبية في منطقة "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

في 5 ديسمبر كانون الأول جرت في مصر انتخابات تشريعية فازت فيها من الأحزاب 85 نائبا، ومن المستقلين 137، وفازت قائمة في حب مصر بـ60 مقعدا.

في 8 و 9 ديسمبر كانون الأول عقد في السعودية مؤتمر لبعض أطراف المعارضة السورية ضم ممثلين عن تنظيمات مسلحة مصنفة على قوائم الارهاب.

وفي 12 ديسمبر كانون الأول عقدت في العاصمة الفرنسية باريس قمة التغير المناخي وأقرت 195 دولة اتفاقا تاريخيا غير مسبوق لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية، وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.

قمة المناخ

في 12 ديسمبر كانون الأول توجه السعوديون لمراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البلدية في السعودية، وتشارك المرأة في هذه الانتخابات لأول مرة كناخبة ومرشحة. وحصلت المرأة على قرابة 20 مقعداً.

وفي 15 ديسمبر كانون الأول شكلت السعودية "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” وهو مؤلف من 34 دولة ومقره الرياض.

وفي 15 ديسمبر كانون الأول بدأت في سويسرا جولة محادثات سلام جديدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن تحت الأمم المتحدة وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والانتقال السياسي.

وفي ليلة 20 ديسمبر كانون الأول قُتل سمير القنطار، أحد عناصر حزب الله اللبناني، في غارة صاروخية استهدفت منطقة جرمانا في العاصمة السورية قال الحزب إن اسرائيل شنتها.