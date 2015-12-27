أبرز أحداث العالم في النصف (الأول) لعام 2015

بعد أحداث شالي ايبدو ومسيرة لقادة العالم بباريس

شهد عام 2015 الكثير من الأحداث في العالم كانت أبرزها الصراع في سوريا والعراق واليمن، كما كانت "محاربة الإرهاب" على رأس جميع الاجتماعات واللقاءات الدولية بعد أعمال العنف والهجمات التي نفذها تنظيم الدولة في عدد من دول العالم أبرزها فرنسا.

وأعدت وكالة أنباء هاوار ANHA ملفاً يتضمن أبرز الأحداث في العالم والشرق الأوسط لعام 2015 نستعرض أبرز ما فيه على جزأين، ويأتي الجزء الأول على النحو التالي:

يناير/كانون الثاني

كانت أحداث صحيفة شارلي إيبدو الفرسية أبرز أحداث شهر يناير كانون الثاني 2015، حيث قتل 12 شخصًا وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بمقر صحيفة شارلي ايبدو الساخرة في باريس.

وفي 23 يناير كانون الثاني استقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه بسبب ما وصفه بتدهور الأوضاع في البلاد وفشل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحوثيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة.

وفي وقت مبكر يوم الجمعة 23 كانون الثاني توفي الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية، وأُعلن رسمياً إن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز أصبح ملكاً للبلاد.

فبراير/شباط

في 3 فبراير شباط نشر تنظيم الدولة فيديو إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، وقد تم إعدامه في 3 يناير 2015.. وفي اليوم التالي رداً على حرق الكساسبة، أعلنت الحكومة الأردنية إعدامها لساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.

حرق الكساسبة على يد تنظيم الدولة

وفي 5 فبراير شباط منحت الثقة لحكومة الحبيب الصيد في تونس بـ 166 صوتا من جملة 217 صوتاً من مجلس النواب التونسي.

وفي 7 فبراير شباط سيطر المسلحون الحوثيون على السلطة في اليمن وأصدروا إعلاناً دستورياً لإدارة البلاد بعد إحكام سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة، ثم تم حل البرلمان.

وفي 15 فبراير شباط نحر تنظيم الدولة 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، كانوا مختطفين من قبل التنظيم، بعد سوقهم لأحد السواحل الليبية، وتلونت مياه البحر بلون الدم.

مارس/آذار

في 5 مارس آزار تعرض متحف باردو في تونس لهجوم نفذه متطرفون اسلاميون في 18 مارس آزار 2015 ضد سياح أجانب في متحف باردو بتونس العاصمة أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 18 سائحاً.

عاصفة الحزم باليمن

وفي 25 مارس آذار بدأ التدخل العسكري في اليمن أو العمليات العسكرية ضد الحوثيين وهي عمليات عسكرية من ائتلاف مشكل من عدة دول عربية بقيادة السعودية، بدأ تنفيذ ضربات جوية على الحوثيين في 25 مارس 2015آزار، تحت مسمى (عملية عاصفة الحزم).

أبريل/نيسان

في 1 أبريل نيسان انضمت دولة فلسطين وبشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن وقعت على وثائق العضوية بحضور دبلوماسيين ومسؤولين من أكثر من 100 دولة، وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002.

وفي 3 أبريل نيسان توصلت مجموعة الدول الست (الصين وروسيا وأمريکا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع ايران إلى اتفاق تاريخي بشأن الملف النووي الإيراني، يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني.

وفي 22 أبريل نيسان أعلنت الدول المشاركة في التحالف العربي على اليمن عن انتهاء عملياتها في اليمن، وبدء مرحلة جديدة في البلاد تعتمد على الحوار باسم إعادة الامل.

وفي نيجيريا أنقذ الجيش 293 امرأة خلال عملية عسكرية في منطقة غابة سامبيسا التي ينشط فيها مرتزقة جماعة بوكو حرام المتشددة. ونفى الجيش وجود فتيات تشيبوك (200 تلميذة) اللاتي اختطفن عام 2014 ضمن تلك المجموعة.

مايو/أيار

وفي 13 مايو آيار اُعدم وزير الدفاع في كوريا الشمالية هيون يونغ- كول، لاتهامه بإبداء عدم الولاء لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، واتهم الوزير بالخيانة بعد أن غلبه النوم في لقاء عسكري حضره الزعيم الكوري الشمالي.

المشهد الذي تسبب بإعدام وزير دفاع كوريا الشمالية

وفي 24 مايو آيار توفي عالم الرياضيَّات الأمريكي الحائز على جائزتي نوبل وأبيل جون فوربس ناش الابن في حادث سيرٍ بِولاية نيوجيرسي، عن عُمرٍ يُناهز 86 سنة.

وفي 25 مايو آيار ضربت موجة حر الهند أدت إلى فقدان أكثر من 350 شخصاً لحياتهم نتيجة الموجة الحارة التي اجتاحت جنوب البلاد.

يونيو/حزيران

في 2 يونيو حزيران قدم السويسري جوزيف بلاتر استقالته من رئاسة الفيفا.

وفي 16 يونيو حزيران عقد اجتماع أطراف الصراع اليمني في مدينة جنيف السويسرية بهدف إيجاد حل للصراع في البلاد وعلى هامش المحادثات، اندلعت معركة بالأيدي بين أنصار الفصائل المتحاربة المختلفة في اليمن.

وفي 18 يونيو حزيران أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يفيد بأن أعداد النازحين بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد على مستوى العالم، سجل رقما قياسيا، وصل إلى حوالي 60 مليون شخص، وأن الصراع السوري يعتبر أحد أكبر العوامل وراء هذه الزيادة.