26 ديسمبر.. ميلاد "الشناوي" ووفاة "الأطرش"

الفنانين كمال الشناوي وفريد الأطرش

كما كان يوم 26 ديسمبر موعداً مع ميلاد الفنان المصري كمال الشناوي، كان أيضاً ذات اليوم موعداً مع غياب ورحيل موسيقار الأزمان الفنان السوري فريد الأطرش.

ففي ممثل هذا اليوم 26 سبتمبر 1921 ولد نجم السينما المصري كمال الشناوي "الدنجوان الوسيم" الذي مثل أول أفلامه "غنى حرب" عام 1948 وفي نفس العام قدم فيلمين آخرين.

قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلماً قدمهم طوال حياته.

وأبدع "الشناوي" في أدوار الحب والخير يبعث عليك الإحساس برقة حبه واهتمامه بمحبوبته لإبداعه في صدق التعبير الذي تميز به، وفي الشر مثل ضابط أمن الدولة بفيلم "الكرنك" وغيره من الأفلام فأعطى شكلاً للشر الكامن المختفي وراء طباع هادئة.

شارك في العديد من الثنائيات الناجحة التي تركت الكثير من الأعمال التي لا تنسى فقد قدم ثنائياً مع إسماعيل ياسين ومع فاتن حمامة ومع شادية، وكان آخر أعماله فيلم ظاظا عام 2006، ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس 2011

الأطرش والشناوي مع أصدقائهما ونجوم الزمن الجميل

أما ملك العود فريد الأطرش فقد ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن العربي.

ينتمي إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماة جبل الدروز أيضاً.

عانى فريد الأطرش حرمان رؤية والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، من سوريا إلى القاهرة مع والدته هرباً من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الاطرش وعائلة الأطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا.

سجل أغنيته الأولى (يا ريتني طير لأطير حواليك) كلمات وألحان يحيى اللبابيدى فأصبح يغني في الإذاعة مرتين في الأسبوع لكن ما كان يقبضه كان زهيدا جدا.

حزن على وفاة أخته أسمهان في حادث حزناً عميقاً دفعه وخيل إليه أن المقامرة ولعب الورق بعنف ستنقذه، حتى أصبحت إحدى عاداته السيئة التي أدمنها.

اشترك فريد الأطرش في 31 فيلماً سينمائياً كان بطلها جميعاً وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975.

أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم "حبيب العمر"، لأنه مثل قصة حب حقيقية.

الشناوي وفريد مع العندليب ونجوم آخرين

ومن أشهر أفلامه أيضاً "عهد الهوى" مع مريم فخر الدين المقتبس من رواية غادة الكاميليا، وفيلم حكاية العمر كله، وهو من الأفلام المهمة لفريد، فيمثل ضياع العمر بالنسبة له، وعدم جدوى فائدة البحث عن الحبيب بعد ذلك.

أما فيلم ودعت حبك والذي أثار ضجة كبيرة حين عرضه، بسبب وفاة البطل في النهاية، ولا ننسى فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" الذي كان نقطة تحول في حياة الفنانة التي شاركته بطولة الفيلم، لبنى عبد العزيز، وغرس حب الموسيقار وطيبته.

قدم فريد الأطرش عدد كبير من الألحان والأغنيات العبقرية والخالدة، وقام بالتلحين لعدد كبير من المطربين وكان دور دو في اكتشاف بعضهم.

تعرض لعدة ذبحات صدرية وبقي سجين غرفته، تسليته الوحيدة كانت التحدث مع الأصدقاء وقراءة المجلات، اعتبر أن علاجه الوحيد هو العمل.

توفي في مستشفى الحايك في بيروت إثر أزمة قلبية في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 سنة، ولقب بـ"ملك العود" و"موسيقار الأزمان.