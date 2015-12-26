200 ألف دولار لاستنساخ كلب نافق !

الكلب النافق "ديلان"

قبيل الـ"كريسماس".. قرر زوجان بريطانيان استنساخ كلبهما من سلالة بوكسر والملقب بـ"ديلان" بعد نفوقه يونيو الماضي، وذلك عشية عيد الميلاد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" سيتم استنساخ جروين، وسيكلف استنساخ كل جرو للزوجين البريطانيين 100 ألف دولار.

وقدمت مؤسسة Sooam الكورية الجنوبية المتخصصة في البحوث البيولوجية الفنية خدمة الاستنساخ ومن المعروف أن مختبر المؤسسة قد استنسخ حتى الآن 700 كلب.

بالفعل غادر الزوجين لاورا جاك وريتشارد ريمدي بريطانيا إلى كوريا الجنوبية لاستلام الجرو وقالت لاورا لـ"جارديان" بأن الكلب النافق "ديلان" كان بمثابة طفل لها!

وأشار ديفيد كيم من مختبر مؤسسة Sooam إلى أن ظهور الجروين المستنسخين يعتبر تجربة ممتعة لمختصي المختبر لأن عينات الحمض النووي لـ"ديلان" وصلت إلى المختبر بعد 12 يوما من نفوقه.

الزوجان البريطانيان مع كلابهما (الغارديان)

وأضاف "كيم" أن هذه هي المرة الأولى التي يأخذ فيها المختصون الخلايا المطلوبة للاستنساخ بعد نفوق الحيوان ومضي هذه الفترة الطويلة.

وكان العالم وو-سوك هوانج وفريق الباحثين التابع له في جامعة سول الوطنية اجتذبوا اهتمام العالم عام 2008 عندما نجحوا في إنتاج خلايا جذعية تطابق الصفات الوراثية المحددة لمريض من أجنة مستنسخة.

وعزز هؤلاء العلماء موقعهم الريادي في مجال الاستنساخ عن طريق استنساخ الكلب (سنابي)، وهو أول كلب مستنسخ من خلايا بالغة عن طريق التحول النووي للخلايا وهو نفس الأسلوب الذي تم به استنساخ النعجة "دولي" – أول حيوان ثديي يتم استنساخه.