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وفاة أسمن رجل في العالم عن 38 عاماً

26/12/2015

أندريس توفي بعد شهرين من جراحة لإنقاص وزنه

توفي رجل مكسيكي كان ينظر  إليه سابقا باعتباره أسمن رجل في العالم بأزمة قلبية عن 38 عاما، بعد شهرين من إجراء جراحة لانقاص وزنه.

وتوفي أندريس مورينو سيبولفيدا، الذي كان وزنه يصل إلى 450 كيلوجراما، أثناء نقله الى مستشفى في ولاية سونورا بشمال غرب المكسيك.

وأضافت كارمن بالاسيوس، التي كانت تساعده خلال عملية إعادة تأهيله خلال  العام الماضي، إن سيبولفيدا  "كان على ما يرام، لكنه تعرض لنوبتين  قلبيتين في السابق، وكان يعاني من ضيق في التنفس، وتوفي في سيارة  الاسعاف" .

وتمكن سيبولفيدا من إنقاص وزنه إلى 320 كيلوجراما قبل ان يخضع لعملية  جراحية لتصغير حجم المعدة. وقال طبيبه بعد إجراء الجراحة إنه يأمل أن يصل وزن سيبولفيدا إلى حوالي  85 كيلوجراما في نهاية المطاف.

 

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