وفاة أسمن رجل في العالم

أندريس مورينو أسمن رجل في العالم

توفي في المكسيك أسمن رجل في العالم عن عمر ناهز 38 عاما نتيجة احتشاء القلب وبعد معاناة من مرض التهاب الصفاق.

وذكر موقع Universal أن أندريس مورينو سيبولفيدا وهو شرطي سابق من سكان مدينة سيوداد أوبريغون المكسيكية، شعر بتعب اضطر إلى استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى وأنه فارق الحياة على متن عربة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.

وأشار الموقع إل أن مورينو كان قد بلغ 450 كجم من الوزن قبل بضعة أشهر، لكنه استطاع التخلص من 100 كجم من وزنه بفضل عملية لتضييق المعدة.

واجتاز مورينو عقب العملية فترة نقاهة، إلى أن تدهورت حالته الصحية في نوفمبر الماضي وخضع لعمل جراحي ثان بعد تأزم التهاب الصفاق.

يذكر أن مرض التهاب الصفاق هو العدوى البكتيرية أو الفطرية التي تؤثر في الصفاق ( الغشاء المصلي الذي يُشكل البطانة الداخلية للتجويف البطني ) وينتج غالبا عن تمزق أي من الأجزاء الداخلية للتجويف البطني أو كأحد المضاعفات المرتبطة بالاضطرابات المرضية الاخرى .

يتطلب التهاب الصفاق التدخل العلاجي الفوري للتخلص من العدوى أو علاج العامل المرضي المسبب له بحسب الأطباء .