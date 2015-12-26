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هجوم الكتروني يؤثر على خدمات البنوك التركية

25/12/2015

هجوم الكتروني على أجهزة الإنترنت في تركيا

قال مصدر حكومي تركي إن أجهزة  الإنترنت تتعرض منذ الاثنين لهجوم الكتروني واسع أثّر على الخدمات المصرفية، فيما توقعت وسائل إعلام تركية أن يكون مصدر الهجوم من روسيا.

وأعلن المصدر القريب من الحكومة التركية الجمعة أن أجهزة الإنترنت تتعرض منذ الاثنين الماضي لهجوم الكتروني واسع إثر على الخدمات المصرفية..

 وقالت الهيئة الحكومية المكلفة إدارة عناوين المواقع الالكترونية في تركيا، التي تشمل الوزارات والجيش والمصارف والعديد من المواقع التجارية، إن الهجوم شن من "مصادر منظمة" خارج تركيا.

ونقلت الصحف عن وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم قوله إن الوضع "مقلق" ويستلزم تعزيز إجراءات الأمن التي تبين أنها "غير كافية".

 وتوقعت وسائل إعلام تركية أن يكون مصدر الهجوم من روسيا، إذ أن أزمة دبلوماسية خطيرة نشبت بين موسكو وأنقرة منذ إسقاط سلاح الجو التركي طائرة حربية روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر الماضي.

 

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