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معطف ملكة بريطانيا يثير غضب المدافعين عن حقوق الحيوان

26/12/2015

واجهت الملكة إليزابيث الثانية انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الحيوان بعد أن حضرت مراسم قداس عيد الميلاد في الكنيسة في ساندرينجام مرتدية معطفا من الفرو القديم.

وكانت جمعيات حقوق قد انتقدت الملكة "89 عاما" من قبل بسبب ارتدائها هذا المعطف، الذي استبدلته بمعطف أحمر اللون ووشاح مع وصولها إلى الكنيسة.

والتقطت عدسات المصورين الملكة ترتدي معطف الفرو في مرات عديدة منذ ستينيات القرن الماضي.

وكانت جمعية حقوق الحيوان في بريطانيا قد علقت عام 2013 عندما ارتدت الملكة هذا المعطف قائلة "كيف يمكن للملكة إليزابيث ألا تعلم حتى الآن ما هو الخطأ والصواب وتتخلى عن هذا الفراء، الذي هو نتاج معاناة هائلة".

وأثار ارتداء الملكة للمعطف أمس انتقادا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان، الذين عبروا عن استيائهم الشديد لمثل هذا التصرف المتكرر.

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