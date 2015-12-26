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مظاهرات بالقدس لمطالبة الاحتلال بتسليم جثامين 57 شهيدا

26/12/2015

تشهد مدينة القدس مظاهرات متواصلة اليوم السبت لمطالبة الاحتلال بتسليم جثامين 57 شهيدا فلسطينيا.، ضمن شهداء هبة القدس وتحتجز إسرائيل جثامينهم.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلـت عددا مـن الشبان الفلسطينيين المحتجين على احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء.

كما اعتدت قوات الاحـتـلال تـعـتـدي بـالـضـرب عـلـى سـيدات فلسطينيات ضمن المتظاهرين المطالبين بتسليم جثث ذويهم.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين العديد من الشهداء الفلسطينيين الذين وصل عددهم لـ57 جثمانا منذ اندلاع الهبة الشعبية الجماهيرية أواخر أكتوبر الماضي.

ويرى ذوو الشهداء أن الوسيلة الوحيدة مع قوات الاحتلال هو زيادة الضغط الشعبي للحصول على جثامين  شهداء هبة القدس .

ويوما بعد يوم يزداد قلق أهالي الشهداء وذلك بسبب عدم معرفتهم للظروف المحفوظة بها جثامين أبنائهم، حيث ترتفع عندهم احتمالية أن يكون الاحتلال قد سرق أعضاءهم، وكذلك يزيد من احتمال أن يقوم الاحتلال بدفنهم في ما يسمى بمقابر الأرقام. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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