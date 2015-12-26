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ماركا المدريدية: ميسي في صدارة 2015 ورونالدو سادساً

26/12/2015

أختير النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" مهاجم برشلونة الإسباني كأفضل لاعب لعام 2015، وفق استفتاء قامت به صحيفة ماركا الإسبانية.

ونال ميسي 8 % من نسبة أصوات القراء الذين شاركوا في الاستفتاء السنوي لموقع الصحيفة ماركا الاسبانية المدريدية من بين خمسين لاعبا.

وحل ثنائي  برشلونة  أيضا "لويس سواريز و نيمار" في المرتبة الثانية بواقع  7 % من الأصوات متفوّقين على  زميلهما أنييستا، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وقد حصد كلاهما 5 بالمئة.

في حين تراجع  البرتغالي كرستيانو رونالد مهاجم ريال مدريد إلى المركز السّادس بعد نيله 4% من الأصوات مع التشيلي كلاوديو برافو حارس برشلونة و زميله في الفريق سيرجي بوسكيتس.

ويأتي هذا  الاستفتاء قبل أيام على جائزة الكرة الذهبيّة لأفضل لاعب في العالم والذي يتنافس على لقبها ميسي ، رونالدو، ونيمار.

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