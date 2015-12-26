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ليفربول يهزم ليستر المتصدر بهدف نظيف

26/12/2015
  ليفر بول يهز صدارة لستر سيتي _ أرشيف

خطف فريق ليفربول فوزا مثيرا بهدف نظيف من أنياب ضيفه ليستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "آنفيلد" بالجولة الثامنة عشر للمسابقة.

سجل هدف اللقاء البديل بينتيكي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء ليمنح الريدز فوزاً غاليا.

واهتزت صدارة ليستر سيتي بعد تلقيه الهزيمة الثانية بمسابقة الدوري على يد ليفربول عقب السقوط أمام آرسنال، وتجمد رصيد أصحاب القمة عند 38 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يخوض مواجهة قوية أمام ساوثهامبتون بينما ارتفع رصيد ليفربول إلى 27 نقطة بالمركز الثامن.

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