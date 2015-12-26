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كورتولموش: قدمنا حلولاً لهجرة اللاجئين لكن لا آذان صاغية

26/12/2015

قال نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان كورتولموش" إن الهجرة ليست مشكلة منطقة واحدة وإنما مشكلة العالم بأكمله من شرقة لغربه، وتركيا قدمت العديد من الحلول لمشكلة تدفق اللاجئين لكن لا يوجد آذان صاغية.

وأضاف كورتولموش في كلمة له (السبت) بجامعة "صباح الدين زعيم" حول الهجرة والاقتصاد في العالم، أنه على الرغم من عدم مساعدة الاتحاد الأوروبي لـتركيا في قضية اللاجئين إلا أنها مستمرة في تقديم المساعدة وحدها.

وتابع: "لا أحد يريد مغادرة بلاده والهجرة، فكما تقول الحكمة "لو وضعوا البلبل في قفص ذهبي، لما أراد العيش سوى في وطنه بحرية".  

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن الهجرة ما زالت متدفقة بالرغم من طرد أوروبا للاجئين ووضع السياج الحديدي على الحدود بين الدول الأوروبية.

ونوه إلى أن تلك المشكلة لن تنتهي إذا لم  يتم  القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة وعلى رأسها رفع الظلم عن المظلومين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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